„Ich weiß gar nicht, wer sich mehr freut, hier sein zu dürfen“, sagt Monika Schnellhammer, Geschäftsführerin des Caritasverbandes für Stadt und Landkreis Osnabrück, als sie Bürgermeister Ernst Ehmke und Wirtschaftsförderer Niels Schockemöhle von der Stadt Fürstenau begrüßt. „Die Räumlichkeiten der Bürgerscheune sind sehr ansprechend und vor allem sehr zentral gelegen. Und das ist für das, was wir anbieten, natürlich perfekt.“

Anbieten wird die Caritas in der Bürgerscheune Fürstenau ab sofort ein erweitertes Beratungsangebot für Hilfesuchende. Dazu gehört vor allem Unterstützung für Menschen, die entweder selber, oder aber in ihrem Umfeld von Suchterkrankungen betroffen sind.

Darüber hinaus werden Menschen, die aus verschiedenen Gründen in eine persönliche Schieflage geraten sind, ab sofort bei der Caritas in der allgemeinen sozialen Beratung in der Bürgerscheune ein offenes Ohr finden.

Beratung in Einzelterminen und Gruppengesprächen

„Für uns ist es besonders wichtig, den Menschen zunächst Beratung anzubieten, also die Möglichkeit zu geben, sich zu orientieren. Was ist notwendig und welche Hilfen gibt es?“, erklärt Sozialpädagogin und Suchttherapeutin Ines Thölke, die als eine von zwei Therapeuten in Fürstenau vor Ort sein wird.

Die Suchtberatung wird die Hilfesuchenden dabei nicht nur in Einzelterminen betreuen, auch Gruppengespräche werden regelmäßig stattfinden .

Die ebenfalls angebotene, allgemeine soziale Beratung steht für jeden offen, der sich mit persönlichen Problemen auseinandersetzen muss. Hier bietet die Caritas mit der Schuldnerberatung oder auch bei der Absicherung von grundlegenden Notwendigkeiten wie Lebensmitteln oder Bekleidung Menschen in Not schnelle Hilfe.

Schauen, welche passenden Angebote es gibt

„Manchmal ist die allgemeine soziale Beratung auch einfach ein Eingangstor. Wir können dann im Gespräch sondieren, welche Hilfe der Mensch vielleicht nötig hat und welche passenden Angebote es für ihn gibt“, erklärt Monika Schellhammer. „Wir begegnen den Hilfesuchenden aber vor allem auf Augenhöhe, haben ein offenes Ohr für ihre Nöte und unterliegen natürlich der Schweigepflicht.“

Sowohl die allgemeine soziale Beratung, als auch die Suchtsprechstunde werden künftig jeden Dienstag von 8.30 Uhr bis 15 Uhr nach Termin stattfinden.

Beratung zum Thema Integration

Ergänzt wird das Angebot durch die Migrationsberatung, die jeweils am Montag in der Bürgerscheune sein wird. „Hier bieten wir Menschen mit Migrationshintergrund Hilfe bei allen Fragen rund um das Thema Integration in Deutschland an.“ Die Migrationsberatung wird ebenfalls nach Termin stattfinden, die über die Zentrale der Caritas in Bersenbrück vereinbart werden können.

Diskretion ist oberstes Gebot

„Ganz wichtig ist, dass die Beratung und auch das Hilfeangebot für die Menschen kostenfrei ist“, betont Ines Thölke. Diskretion ist dabei oberstes Gebot. „Wir freuen uns, die Sprechstunden zu Zeiten anzubieten, an denen die Bürgerscheune für den allgemeinen Publikumsverkehr geschlossen ist“, ergänzt Schnellhammer.

Termine für die Sprechstunden können telefonisch bei der Caritas in Bersenbrück unter 05439-94230 vereinbart werden. Hilfesuchende sind aber ebenso willkommen, zu den Sprechzeiten zur Bürgerscheune zu kommen, um vor Ort einen Termin abzusprechen.