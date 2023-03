Hardys Jazzband sorgt beim Frühlingserwachen in Fürstenau für musikalische Unterhaltung. Foto: Hardys Jazzband up-down up-down Eröffnung der Bürgerscheune Bummeln und Shoppen beim Frühlingserwachen in Fürstenau Von Nicole Klostermann | 26.03.2023, 14:28 Uhr

Am Samstag, 1. April 2023, haben die Geschäfte in der Innenstadt von Fürstenau durchgehend geöffnet. Beim „Frühlingserwachen“ locken zudem ein buntes Programm mit Live-Musik sowie die Eröffnung der Bürgerscheune in die Große Straße.