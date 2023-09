Laut Polizei und Feuerwehr brannte es in einem Dachüberstand über einem Balkon im zweiten Obergeschoss. Die Feuerwehr wurde gegen 14 Uhr alarmiert, 46 Einsatzkräfte der Feuerwehren Fürstenau und Schwagstorf und die Drehleitereinheit der Feuerwehr Ankum machten sich auf den Weg in die Jenaer Straße

Als sie dort eintrafen, Brannte der Dachüberstand in volle Ausdehung, über das Fenster hatte das Feuer in die Wohnung dahinter ausgedehnt. Zu diesem Zeitpunkt hielt sich niemand in der Wohnung auf, sämtliche Hausbewohner konnten sich in Sicherheit bringen.

Zwei Trupps der Feuerwehr mit Atemschutz sicherten die Wohnungstür mit einem Rauchfänger, berichtet Florian Kessler, Sprecher der Feuerwehren in der Samtgemeinde Fürstenau. Auf diese Weise konnte kein Rauch beim Öffnen ins Treppenhaus dringen.

Vom Dachüberstand griff das Feuer auf eine Wohnung über.

Im Innern der Wohnung löschte die Feuerwehr mit zwei C-Rohren und konnte die Flammen rasch zurückdrängen. Von außen mussten Balkon und Dach von der Drehleiter aus gelöscht werden.

Zur Brandursache konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen laufen.

