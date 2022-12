Im Eingangsbereich des Nowe Baumarktes in Fürstenau brannte es am Freitagabend. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Ursache unklar Brand bei Baumarkt in Fürstenau am Freitagabend Von Christopher Bredow und Jürgen Schwietert | 31.12.2022, 11:02 Uhr | Update vor 55 Min.

In Fürstenau ist am Freitagabend ein Unterstand für Einkaufswagen beim Nowebau-Markt in Brand geraten. Betroffen war auch der Eingangsbereich.