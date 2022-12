Im Eingangsbereich des Nowe Baumarktes in Fürstenau brannte es am Freitagabend. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Polizei ermittelt weiter Brand an Baumarkt in Fürstenau durch Feuerwerkskörper verursacht? Von Christopher Bredow und Jürgen Schwietert | 31.12.2022, 13:02 Uhr | Update vor 25 Min.

Der Brand am Nowe-Baumarkt in Fürstenau ist am Freitagabend möglicherweise durch Feuerwerkskörper verursacht worden. Das hat die Polizei am Samstagmittag mitgeteilt.