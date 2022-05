Die Blockhütte stand in Vollbrand. FOTO: NWM-TV Brandursache noch unklar Blockhütte des Heimatvereins Grafeld in Berge brennt vollständig aus Von Arlena Janning | 17.05.2022, 08:43 Uhr

Am späten Montagabend ist in der Blockhütte des Heimatvereins in Grafeld ein Feuer ausgebrochen. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.