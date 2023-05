In Bippen schnitt ein Lkw ein Treckergespann mit Güllefass. Beim Ausweichen kippte das Güllefass um. Foto: NWM-TV up-down up-down Fahrer flüchtet nach Unfall Blauer Laster drängt Trecker in Bippen ab – Güllefass landet im Graben Von Martin Schmitz | 09.05.2023, 15:13 Uhr | Update vor 13 Min.

Wieder ein Treckerunfall in Bippen: Beim Überholen drängte am Dienstagmittag ein Laster im Bippener Ortsteil Hartlage ein Gespann mit Güllefass in den Graben. Der Lkw-Fahrer beging Unfallflucht.