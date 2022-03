Sie hat mehr als 40 Jahre im und für den evangelisch-lutherischen Kindergarten in Bippen gearbeitet: Jutta Stricker. Ihren Spaß mit den Kindern hat sie immer noch. FOTO: Jürgen Ackmann Ihre ersten Schützlinge sind schon Großeltern Bippener Kita-Leiterin Jutta Stricker geht nach 43 Jahren in Ruhestand Von Jürgen Ackmann | 02.03.2022, 07:46 Uhr

Der Kindergarten in Bippen ohne Jutta Stricker - für viele Eltern und Kinder nur schwer vorstellbar. Fast 43 Jahre war sie vertrautes Gesicht, eine wichtige Ansprechpartnerin und Vertrauensperson. Am 31. März 2022 geht die Kindergartenleiterin in Ruhestand. Wie alles begann und wie es weitergeht.