Am 8. Oktober 2023 in Berge Bio-Regio-Markt soll Ökomodellregion Hasetal noch bekannter machen Von Alexandra Lüders | 21.09.2023, 16:08 Uhr Projektleiterin Sina Endres, Jurien Dikken, Geschäftsführer des Zweckverbandes Hasetal, Äbtissin Britta Rook und Detert Brummer-Bange, Projektleiter Ökomodellregion (von links), organisieren die Erstauflage des Bio-Regio-Marktes. Foto: Alexandra Lüders up-down up-down

Das Hasetal will nicht nur als Erholungsgebiet Touristen anlocken, sondern sich auch als Ökomodellregion einen Namen machen. Mithelfen soll der erste Bio-Regio-Markt am Sonntag, 8. Oktober 2023, in Berge.