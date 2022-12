Ein letzter Tanz vor dem Jahreswechsel: Riestes Yannick Blanke (rechts) fährt mit seinem Team nach Lüstringen. Archivfoto: Rolf Kamper up-down up-down Fußballer kurz vor der Winterpause Ein letzter Spieltag in der Bezirksliga – wenn das Wetter mitmacht Von Matthias Benz | 01.12.2022, 18:46 Uhr

Für die Bezirksliga-Fußballer im Osnabrücker Nordkreis steht an diesem Wochenende der letzte Spieltag vor der Winterpause an. Das Ziel ist für alle, mit einem guten Gefühl in die Saisonunterbrechung zu gehen.