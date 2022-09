Ein Rettungshubschrauber kam am Montagnachmittag in Fürstenau zum Einsatz Symbolfoto: dpa up-down up-down Betrunkener nur leicht verletzt Besäufnis in Fürstenau endet mit Hubschraubereinsatz und | 13.09.2022, 13:22 Uhr Von Martin Schmitz Michael Schwager | 13.09.2022, 13:22 Uhr

Laut Notruf sollte in Fürstenau am Montagabend eine Person mit dem Fahrrad gestürzt und schwer verletzt worden sein. Ein schweres Missverständnis, stellte sich für Polizei und Rettungskräfte an Ort und Stelle heraus. Gottseidank eines ohne schwerwiegende Folgen.