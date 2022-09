Die Gäste waren von Vorführungen mit alter Technik beim Bauernmarkt in Settrup angetan. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Stöbern, zuschauen, mitmachen Bauernmarkt lockt viele Tausend Gäste nach Settrup Von Jürgen Schwietert | 13.09.2022, 05:43 Uhr

Altes Handwerk, Flohmarkt, Kleintierschau: Damit haben die Organisatoren des Bauernmarktes in Settrup wieder viele Tausend Besucher angelockt. Sie waren zufrieden mit der Resonanz. Mit den Einnahmen kann das Heimathaus in Schuss gehalten werden – die haben in den vergangenen zwei Jahren gefehlt.