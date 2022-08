Los geht es mit den Bauarbeiten: Arnold Tegethoff von der Stadtverwaltung, Ausschussvorsitzender Adolf Höveler, Bauleiter Firma Wojtun, Markus Schnieders, Gesellschafter Bernd Haverkamp, Gesellschafterin Marion Grofer und Samtgemeindebürgermeister Matthias Wübbel (von links) beim Ortstermin an der Ettenfelder Straße. FOTO: Jürgen Schwietert up-down up-down Betrieb soll 2023 starten Fernwärmenetz für Fürstenau: Bauarbeiten haben begonnen Von Jürgen Ackmann | 02.08.2022, 14:58 Uhr

Neun Kilometer an Leitungen, 170 Anschlüsse für 240 Wohneinheiten: Das sind zwei Eckdaten für das Fernwärmenetz in Fürstenau. Damit will die Fürstenauer-Wärme-GmbH weite Teile der Innenstadt versorgen: Schulen, öffentliche Gebäude, Privathaushalte. Der Startschuss für das Projekt ist gefallen.