Der Kreuzungsbereich Große Straße/Burgstraße/Bahnhofstraße in der Fürstenauer Innenstadt wird bereits am 2. Dezember wieder für den Verkehr freigegeben. Foto: Jürgen Ackmann Vier Tage früher als geplant Kreuzung in der Innenstadt von Fürstenau wieder für Autos frei Von Jürgen Ackmann | 02.12.2022, 06:28 Uhr

Verzögerungen bei Bauarbeiten sind an der Tagesordnung. Es geht aber auch anders: Die Kreuzung Große Straße/Burgstraße/Bahnhofstraße in der Innenstadt von Fürstenau wird bereits am 2. Dezember, wieder für den Verkehr freigegeben – vier Tage früher als geplant.