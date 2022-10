Stolz präsentiert der Vorsitzende der Merzener Traktoren- und Raritätenfreunde ein Blech hausgemachten Butterkuchens. Foto: Martin Heimbrock up-down up-down Verein bietet Backtage an Wie die Merzener ganz ohne Strom und Gas backen können Von Martin Heimbrock | 13.10.2022, 12:09 Uhr

Vier Jahre haben die Traktoren- und Raritätenfreunde aus Merzen an ihrem Backhaus gebaut. Damit nun alle was davon haben, organisiert der Verein Backtage. Jeder kann seinen Teig mitbringen und in den Ofen schieben – ganz ohne Gas und Strom. Die ersten Probeläufe hat es bereits gegeben, nun kann es richtig losgehen.