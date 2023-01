Ein Teil des Asphalts des ersten Bauabschnittes an der B402 in Fürstenau wird derzeit wegen einiger Unebenheiten noch einmal neu hergerichtet. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Schleichwege müssen repariert werden Bald soll alles fertig sein: B402 zwischen Fürstenau und Vechtel wird freigegeben Von Jürgen Ackmann | 11.01.2023, 08:24 Uhr

In der Woche vom 16. bis zum 20. Januar 2023 soll es endgültig so weit sein: Dann wird die Haselünner Straße zwischen der B214/B402 in Fürstenau und dem Abzweig Kerkamp in Vechtel wieder freigegeben. Auch die Unebenheiten des bereits fertig gestellten ersten Bauabschnittes werden dann behoben sein.