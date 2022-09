Zwei Kilometer raste der Caddy durch die Baustelle, bevor er sich überschlug. Foto: NWM-TV up-down up-down Ermittlungen wegen versuchter Tötung Frau überfährt Fußgänger in Fürstenau und rast in Baustelle Von Martin Schmitz | 16.09.2022, 15:03 Uhr

In Fürstenau hat eine Frau am Donnerstag einen Mann überfahren, ist durch eine Straßenbaustelle gerast und hat dabei zwei Bauarbeiter gefährdet. Sie wurde in ein psychiatrisches Krankenhaus eingewiesen.