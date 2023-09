Laut einer Mitteilung der Polizei fuhr die 14-Jährige am Donnerstag auf dem Hallweg und wollte nach rechts in die Friedhofstraße abbiegen. Zeitgleich fuhr ein schwarzer Pkw vom Gooseweg über die Kreuzung direkt in die Friedhofstraße und missachtete dabei die Vorfahrt des Mädchens

Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht. Das Mädchen stürzte jedoch vor Schreck zu Boden und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Autofahrer flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher nimmt die Polizei Bersenbrück unter Telefon 05439 9690.

