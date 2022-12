Foto: Michael Gründel Auf der Alten Dorfstraße Auto prallt in Bippen gegen Baum: Fahrer schwer verletzt Von Jean-Charles Fays | 18.12.2022, 09:48 Uhr

In der Nacht zu Sonntag gegen 1 Uhr ist ein Autofahrer in Bippen (Samtgemeinde Fürstenau) aus bislang noch unbekannter Ursache gegen einen Baum geprallt und wurde dabei schwer verletzt. Die Alte Dorfstraße war in der Nacht voll gesperrt, wie die Polizei mitteilte.