Die Porträts bieten einen Blick eine andere Zeit. Foto: Nicole Klostermann up-down up-down Porträts aus einer anderen Zeit Ausstellung zeigt historische Fotos von den Menschen aus Fürstenau Von Nicole Klostermann | 10.02.2023, 07:03 Uhr

Sie zeigt die Menschen aus Fürstenau, die Ausstellung „Historische Porträtaufnahmen von Fürstenauer BürgerInnen“. Den Besuchern bietet sich so ein Blick in das Fotoalbum der Menschen und in eine andere Zeit.