Die Wege im Schlosspark Fürstenau sollen auch in den kommenden Jahren weiter in Schuss gebracht werden. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down 100.000 Euro stehen bereit Schlosspark Fürstenau: Ausbau der Wege geht auch 2023 weiter Von Christian Geers | 17.03.2023, 12:17 Uhr

Der Schlosspark in Fürstenau soll attraktiver werden. 100.000 Euro will die Stadt in die Erneuerung der Wege stecken, damit Fußgänger trockenen Fußes und möglichst hindernisfrei das weitläufige Gelände nutzen können. Grünen-Ratsfrau Claudia Funke kritisiert die Pläne.