Unzählige Stoffballen aus verschiedenen Materialien und in unterschiedlichen Mustern und Farben reihen sich in den Regalen aneinander. Dazwischen Garne, Reißverschlüsse, Bänder, Verschlüsse und Schnittmuster in allen erdenklichen Formen und Ausführungen. Und mittendrin steht Annelie Berling, die ab dem 7. Oktober in der Fürstenauer Bahnhofstraße 14 ihr Geschäft „Nähliebe“ eröffnen wird und sich schon sehr auf das neue Projekt freut.

Denn die Liebe zum Handarbeiten liegt bei der Fürstenauerin quasi in der Familie. Schon ihre Oma war Damenschneiderin und seit Annelie denken kann, nähte auch ihre Mutter. Ihre eigene Liebe zum Nähen entdeckte die ausgebildete Landwirtin schließlich, als sie mit ihrer Tochter schwanger war: „Ich habe zuerst begonnen, für Johanna Kleidung zu nähen. Und als ich eines Morgens vor dem Kleiderschrank stand, und mich gefragt habe, was ich anziehen soll, dachte ich mir: Nähe ich mir doch einfach selber etwas!“.

Das eigene Stoffgeschäft war zunächst nur eine ferne Idee

Die Faszination für verschiedene Materialien hat die 35-Jährige dann nicht mehr losgelassen. „Ich liebe es, verschiedene Stoffe zu sammeln und bin eigentlich immer auf der Suche nach etwas Neuem.“

Der Gedanke, sich dann mit ihrem eigenen Stoffgeschäft selbstständig zu machen, war zunächst nur eine ganz ferne Idee. „Irgendwie war es schon ein Traum, mal einen eigenen Laden zu haben“, erzählt die gebürtige Bochumerin. „Ich hatte Lust auf eine Veränderung, aber so richtig habe ich mich nicht getraut, mich selbstständig zu machen. Dann habe ich aus Interesse an einem Online-Seminar für Geschäftseröffnungen teilgenommen und mit meiner Mutter einfach mal einen Businessplan geschrieben.“

Nährkurse für Erwachsene und Kinder

Der Gang zur Bank war dann fast nur noch Formsache und plötzlich wurde aus einer fernen Idee die „Nähliebe“. Und erste Ladenluft hat Annelie Berling auch schon geschnuppert. Eine Bekannte hat bereits einen Stoffladen, in dem sie nicht nur Nähkurse gegeben hat, sondern auch schon hinter dem Ladentresen stand. „Da habe ich gemerkt, wie viel Spaß mir so ein Laden macht.“ verrät die junge Geschäftsfrau.

Neben dem Sortiment an Stoffen und Zubehör wird Annelie Berling auch Nähkurse anbieten. Für den Montagabend ist zunächst ein Kurs für Erwachsene geplant, am Samstagnachmittag können auch Kinder bei Annelie Berling das Nähen erlernen.

Die Nähliebe wird montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr, und am Dienstag, Donnerstag und Samstag von 9 bis 12 Uhr geöffnet sein.

Neueröffnung am 7. Oktober

Am 7. Oktober wird die Neueröffnung von 9 bis 14 Uhr kräftig gefeiert. Dann gibt es ein Gewinnspiel, eine Candybar und natürlich ein Begrüßungsgetränk für alle Besucher, die einen Blick in die neue Nähliebe werfen möchten.

Dass Mama nun ihren eigenen Laden hat, findet übrigens auch die achtjährige Tochter Johanna toll: „Ich wünsche Mama ganz viel Glück, und ich freue mich total auf den Laden. Und jetzt bin ich ja auch irgendwie ein bisschen Mini-Chefin.“