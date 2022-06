Auf diese Aspekte ging auch Regierungsschuldirektor Szczepanek bei der Skizzierung des Werdeganges der neuen Konrektorin ein. „Anika Tetzlaff wird auf viele Eltern treffen, die damals ihre Mitschüler waren“, erklärte Norbert Szczepanek. Bisher war die 1981 in Fürstenau geborene Pädagogin an der Grundschule in Lingen- Schepsdorf tätig.

Es gab natürlich noch mehr über die neue Konrektorin zu berichten. Dieses Wissen kitzelten die beiden Redakteure Jonas und Jana von der Schülerzeitung aus Anika Tetzlaff heraus. Also: Demnach wohnt Anika Tetzlaff in Fürstenau und hat Saxofon, Sport, Reisen und Lesen zu ihren Hobbys gewählt. Ihre Lieblingsfarbe ist Blau. Und weil sie Kinder gerne mag und die Arbeit mit Kindern Spaß macht, ist sie Lehrerin geworden. An ihre Fürstenauer Schule ist sie zurückgekommen, weil es hier ganz tolle Kinder, ein erstklassiges Kollegium und ein „Wir-Gefühl“ gibt. Kritisch hinterfragten die jungen Redakteure unterdessen das Thema Hausaufgaben. „Sie sind nicht schlimm, sondern sie verdeutlichen, dass das Gelernte auch verstanden wurde“, erklärte Anika Tetzlaff. Und auf eine einsame Insel geht es nach ihren Wünschen mit Familie, Picknickkorb und Kamera. Und ihr größter Wunsch für die Schule ist eine Turnhalle, wie die Nachwuchsredakteure zum Abschluss des Gespräches erfuhren.

Für das Kollegium gratulierte Jutta Föcke. Schulleiterin Christa Baldauf freute sich ebenfalls, mit Anika Tetzlaff eine kompetente Fachkraft im Team zu haben. Anika Tetzlaff habe in den vergangenen Monaten ein großes Aufgabenspektrum bewältigt. Ihre künftige Arbeit lasse sich mit dem Bild von einem Kaktus beschreiben. Der Kaktus grenze sich mit seinen Stacheln ab. Abgrenzung sei auch bei der Arbeit einer Konrektorin hin und wieder erforderlich. Der Kaktus speichere Wasser, um eine lange Durststrecke bewältigen zu können. Durststrecken gebe es auch in der Arbeit an der Schule. Die Blütenpracht sehe für das, was möglich sei.

Anika Tetzlaff setzte schließlich den Schlusspunkt mit einem Rätsel um ein Haus, in dem viel gelacht und gesungen werde. „Das ist unsere Schule“, erkannten die Kinder sofort.