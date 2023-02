Der Heimatort von Sabri Yorulmaz in der Türkei ist fast völlig zerstört. Foto: Sabri Yorulmaz up-down up-down Viele Betroffene in der Stadt Fürstenauer Sabri Yorulmaz verliert zwei Geschwister beim Erdbeben in der Türkei Von Nicole Klostermann | 23.02.2023, 15:23 Uhr

Sabri Yorulmaz, der Inhaber des Gevin Grills in der Großen Straße in Fürstenau, ist gerade erst aus der Türkei zurückgekehrt. Bewegt erzählt er, was er in dem vom Erdbeben betroffenen Gebiet erlebt hat, wo auch zwei seiner Geschwister gestorben sind. Er ist aber längst nicht der einzige in Fürstenau, der Angehörige verloren hat.