Sie haben gemeinsam dafür gesorgt, dass im Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau im Frühjahr 2023 Galaxy Wash eröffnet wird: Stadtdirektor Matthias Wübbel, die Galaxy-Geschäftsführer Lennart Grave und Julian Sülthaus, Bürgermeister Ernst Ehmke, Oleg-Geschäftsführer Siegfried Averhage, Jens Pietruszinki von der Kreissparkasse Bersenbrück sowie Wirtschftsförderer Niels Schockemöhle. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down 28 Meter lange Waschstraße Neue Waschanlage an der B214 in Fürstenau eröffnet 2023 Von Jürgen Ackmann | 01.11.2022, 12:42 Uhr

Das Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau füllt sich weiter: Im Frühjahr 2023 werden dort Julian Sülthaus und Lennart Grave einen Waschpark für Autos eröffnen – Galaxy Wash genannt. Die beiden Geschäftsführer investieren 1,5 Millionen Euro in ihr Projekt, das bereits 2016 im Gespräch war – aber in einem ganz anderen Zusammenhang.