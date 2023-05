54 Stellplätze bietet der neue Garagenpark, der derzeit im Gewerbegebiet Utdrift nahe der B214 entsteht. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Als Stellplatz oder Lagerraum nutzbar In Fürstenau entsteht ein Garagenpark Von Jürgen Schwietert | 05.05.2023, 13:08 Uhr

Das Gewerbegebiet Utdrift in Fürstenau wird so langsam voll. Als jüngstes Projekt entsteht dort in unmittelbarer Nähe zur B214 derzeit ein Lager- und Garagenpark mit 54 Plätzen. Mieter können die Flächen beispielsweise als Lagerraum oder Einstellplatz für Auto, Wohnwagen oder Wohnmobil nutzen.