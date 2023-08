15. Mal Candlelight-Schwimmen Schwimmen im Kerzenlicht: Freibad Fürstenau öffnet bis Mitternacht Von Jürgen Schwietert | 07.08.2023, 13:30 Uhr Das Schwimmbad in Fürstenau bekommt mit Kerzen und Lichtern eine besondere Atmosphäre. Zum 15. Mal findet das Candlelightschwimmen statt. Archivfoto: Jürgen Ackmann up-down up-down

Seit 15 Jahren gibt es mittlerweile das Candlelight-Schwimmen im Freibad an der Wegemühle in Fürstenau. Am Samstag, 12. August 2023, können Schwimmer nun wieder die besondere Atmosphäre genießen.