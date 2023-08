Caritas Nordkreis-Pflege investiert kräftig Altenheim Haus Lambertus in Fürstenau wird größer und moderner Von Jürgen Ackmann | 25.08.2023, 11:23 Uhr Sie freuen sich auf die Sanierung und den Neubau des Alten- und Pflegeheimes Haus Lambertus in Berge: Christiane Becker von der Kirchengemeinde St. Servatius, Heimleiter Markus Kandelhardt, der Aufsichtsrat der Nordkreis-Pflege Jürgen Holling, die Architekten Hanna Tholemeyer-Nörung und Marco Ehemann, der Geschäftsführer der Nordkreis-Pflege Rudi Fissmann, sowie Franz Escher und Peter Bornhorst von der Kirchengemeinde St. Servatius (von links). Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down

Es ist schon ein Paukenschlag: 13,5 Millionen Euro will die Caritas Nordkreis-Pflege in die Sanierung und den Ausbau des Hauses Lambertus in Berge investieren. Was geplant ist und wann es los geht.