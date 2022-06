Das Prozedere: Jeder Verein, der diese Karten für eine Jugendmannschaft beziehungsweise in der Jugendarbeit ehrenamtliche tätige Vereinsmitglieder gewinnen wollte, musste einen Teilnahmebogen ausfüllen und diesen an die Volksbank zurückgeben. Zu gewinnen gab es aber nicht nur den Besuch des Heimspiels gegen die Spielvereinigung Unterhaching, das an diesem Samstag um 14 Uhr beginnt. Auch ein zweiter und dritter Platz kam in die Verlosung. Nach einer öffentlichen Ziehung standen die Gewinner schließlich fest. Den dritten Platz belegte der SV Hollenstede, den zweiten Platz der SV DJK Schlichthorst. Beide Vereine erhielten jeweils einen Fußball mit Originalautogrammen der Spieler des VfL Osnabrück. Der Hauptpreis ging an den SV Grün-Weiß Schwagstorf. Die Teilnehmer, die nicht unter die ersten drei Preisträger fielen, erhielten als Trostpreis einen Fanschal.