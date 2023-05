Mit einem Konzert auf der Schlossinsel wurde der Abschluss der Erasmus-Projektes „We are music“ gefeiert. Foto: Nicole Klostermann up-down up-down Abschlusskonzert auf der Schlossinsel Gelungener Schlussakkord für „We are music“ in Fürstenau Von Nicole Klostermann | 17.05.2023, 10:52 Uhr

Zwei Jahre lang arbeiteten Schüler der IGS Fürstenau zusammen mit Jugendlichen aus Portugal und Finnland an dem Erasmus-Musikprojekt „We are music“. Mit einem OpenAir-Konzert am Schloss in Fürstenau wurde nun der Abschluss gebührend gefeiert.