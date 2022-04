Wie berichtet, will der Investor Georg Dobelmann das Gelände komplett neu überplanen und an Husteden Ecke – einem Eingang zur Innenstadt – einen neuen städtebaulichen Akzent setzen. Dafür müssen die in die Jahre gekommenen Gebäude weichen – eben auch die Diskothek „Bumerang“. Wie Georg Dobelmann am Donnerstag sagte, wird sich künftig neben der Postenbörse das Textilunternehmen „Kik“ auf dem Gelände ansiedeln. Die Bauarbeiten müssten bis zum 31. Juli abgeschlossen sein, damit am 1. August eröffnet werden könne. Das seien die Vorgaben. Unterdessen ist auch ein Widerspruch, den Anlieger gegen das Vorhaben eingelegt hatte, vom Landkreis Osnabrück zurückgewiesen worden, wie Monika Kolosser von der Stadtverwaltung berichtet.

Die Tage der „Dorfdisco“ – der Einzigen weit und breit im Fürstenauer Raum – sind nun also gezählt. Insbesondere die jungen Leute werden dem „Bumerang“ nachtrauern, und zwar aus einem einfachen Grund. Die Disco war „der“ Treffpunkt, um sich auszutauschen, zu verlieben oder zu tanzen. „Irgendwo müssen die Kids ja hin“, sagt Bernd Hölscher zu diesem Thema.

Die Abende in der „Bumse“ – so der etablierte Name – gehörten für die Fürstenauer Jugend zum Leben dazu. Unvergessen seien die Mottopartys, von der Abi- bis zur Avantgardeparty, von der Rocknacht bis zur Schlagerfete, erklären einige junge Leute. Gut für die Geldbörse seien zudem die niedrigen Preise gewesen, die es allen Schülern und Studenten ermöglicht hätten, mit dabei zu sein. Besonders beliebt: die Ein-Euro-Partys.

Heute Nachmittag nun gibt es zum letzten Mal in den Räumen des „Bumerang“ eine Kinder-Karnevalsfete – organisiert von der KJG aus Fürstenau. Heute Abend lädt zudem die Avantgarde des Fürstenauer Bürgerschützenvereins ein letztes Mal zu einer Avantgarde-Nacht ein. Morgen, am Samstag, geht zum Abschied eine Party-Nacht mit „Open End“ über die Bühne. Dann ist endgültig Schluss in der „Bumse“, dann rücken die Abrissbagger im März an.

Bernd Hölscher und sein Team hoffen, dass sich möglichst zeitnah geeignete Räume vor Ort finden lassen, um weiterhin mit und für die Jugendlichen ihre Diskothek „Bumerang“ weiter betreiben zu können. Das hoffen die Fürstenauer Jugendlichen auch.