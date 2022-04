Steine verlegen konnten die Messebesucher am Stand des Bramscher Straßen- und Tiefbauunternehmens Dallmann. FOTO: Anika Becker 650 Jugendliche bei Messe Mit Minibagger und Feldhäcksler auf der Suche nach Azubis in Fürstenau Von Anika Becker | 29.04.2022, 11:31 Uhr

Welche Ausbildung passt zu mir? Dieser Frage gingen 650 Schüler der weiterführenden Schulen aus dem Osnabrücker Nordkreis bei der Messe „#DeineAusbildungsuchtdich“ in Fürstenau nach. Nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis. Auszubildende standen dafür mit Rat und Tat zur Seite.