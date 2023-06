Kreistagsmitglied Jörg Brüwer, Bürgermeister Ernst Ehmke, Herfords Bürgermeister Tim Mähler und Stadtdirektor Matthias Wübbel (von links) eröffneten den Westfälischen Hansetag. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Der „wilde Jan“ sorgt für Zwischenfall Der 40. Westfälische Hansetag in Fürstenau ist eröffnet Von Jürgen Schwietert | 10.06.2023, 15:16 Uhr

Am Samstagmittag ist bei strahlendem Sonnenschein der 40. Westfälische Hansetag in Fürstenau eröffnet worden. Zahlreiche Gäste, teilweise mittelalterlich hervorragend ausstaffiert, nahmen an der Eröffnung teil.