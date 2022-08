Das Volksfest der Kulturen bereiten 14 Organisationen vor, hier bei einer Besprechung im Saal im Schloss zu Fürstenau. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down So bunt ist die Stadt Sommerfest der Kulturen in Fürstenau mit Menschen aus 29 Ländern Von Jürgen Schwietert, Jürgen Ackmann | 28.08.2022, 17:04 Uhr

Bunte Vielfalt: 29 Nationen sind in diesem Jahr beim Sommerfest der Kulturen am Samstag, 3. September 2022, von 12 bis 18 Uhr auf der Schlossinsel in Fürstenau dabei. Außerdem wird die Stadt mit dem Fairtrade-Siegel ausgezeichnet.