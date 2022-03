Mit bunten Plakaten zogen die Schüler durch die Fürstenauer Innenstadt zum Marktplatz. FOTO: Anika Becker Friedensmarsch durch die Stadt 250 Schüler der IGS Fürstenau fordern: Die Kriege müssen enden Von Anika Becker | 30.03.2022, 16:49 Uhr

Rund 250 Schüler der IGS in Fürstenau haben am Mittwoch für den Frieden demonstriert. Mit Plakaten und Sprechchören riefen die Jugendlichen dazu auf, die Kriege in der Welt - insbesondere in der Ukraine - zu beenden. Organisiert hatte den Friedensmarsch die Schülervertretung der IGS.