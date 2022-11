Auch die Stände auf dem Schulhof der Oberschule Berge waren beim Adventsbasar von den Gästen umlagert. Foto: Jürgen Ackmann up-down up-down 2000 Besucher in der Oberschule Wenn der Adventsbasar in Berge zum Dorftreff wird Von Jürgen Ackmann | 21.11.2022, 15:44 Uhr

Der Adventsbasar in der Oberschule in Berge – das war in diesem Jahr auch ein Dorftreffen. An die 2000 Menschen besuchten die Veranstaltung den Nachmittag über. Entsprechend groß war der Andrang, entsprechen hoch der Erlös. Der kommt der Schule, der Jugendfeuerwehr und dem Berger Jugendzeltlager zugute.