Die Tanzmäuse, angeleitet von Hanna Lersch (links) und Annelie Wübbels (rechts) begeisterten mit ihrem Auftritt. Foto: Jürgen Schwietert up-down up-down Von der Gemeinde organisiert Drei Hauptgewinner beim Nachmittag für Senioren in Berge Von Jürgen Schwietert | 04.12.2022, 17:13 Uhr

200 Senioren haben die Einladung zum Gemeindeabend in das Gasthaus Schohaus in Berge angenommen. Dabei gab es nicht nur Tanzeinlagen und Infos aus dem Rat von Bürgermeister Dimitri Gappel, sondern am Ende auch drei Hauptgewinner.