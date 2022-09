Jugendliche gestalteten die Räume des Jugendzentrums in der 1912-Schule in Fürstenau mit. Foto: Jugendpflege Samtgemeinde Fürstenau up-down up-down Tag der offenen Tür am 23. September Sanierung der 1912-Schule in Fürstenau abgeschlossen Von Jürgen Ackmann | 20.09.2022, 14:41 Uhr

Nicht alles, aber vieles ist neu in der 1912-Schule in Fürstenau. Nach zwei Jahren des Renovierens und Umgestaltens lädt die Jugendpflege der Samtgemeinde Fürstenau nun am 23. September von 15 bis 17 Uhr zu einem Tag der offenen Tür ein.