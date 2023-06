In Bippen ist ein Motorrad mit einem Lkw zusammengestoßen. Foto: NWM-TV up-down up-down Motorrad stößt mit Laster zusammen 19-Jähriger aus Quakenbrück schwer verletzt bei Unfall in Bippen Von Martin Schmitz | 20.06.2023, 16:18 Uhr | Update vor 1 Std.

In Bippen ist am Dienstagnachmittag ein Motorrad vor einen Lkw geraten. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt. Für die Unfallaufnahme blieb die Maiburgstraße bis in die Abendstunden gesperrt.