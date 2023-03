Die LandsAid-Vorsitzende Gaby Breuckmann (Vierte von links) nahm gerne den Spendenscheck von Anne Wübbel, Mechthild Reinermann, Irmgard Berens, Beate Schumacher und Hildegard Reinermann-Runge entgegen. Foto: Maria Kohrmann-Unfeld up-down up-down Referentinnen verzichteten auf Honorar Landfrauen Fürstenau spenden für Erdbebenopfer Von Maria Kohrmann-Unfeld | 27.03.2023, 15:23 Uhr

Die Landfrauen Fürstenau haben 1500 Euro für die Opfer des verheerenden Erdbeben in der Türkei und in Syrien gespendet. Das Geld übergaben sie an Gaby Breuckmann, die Vorsitzende der Hilfsorganisation LandsAid.