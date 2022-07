Viele Millionen Euro wird die Samtgemeinde in den nächsten Jahren für den Aus- und Neubau von Schulen und Kindergärten ausgeben. FOTO: dpa/Daniel Reinhardt up-down up-down Das Investitionskonzept steht 14 Bauprojekte an Schulen und Kitas in Fürstenau, Bippen und Berge Von Jürgen Ackmann | 09.07.2022, 06:24 Uhr

Der Rat der Samtgemeinde Fürstenau hat ein millionenschweres Investitionskonzept für die nächsten Jahre verabschiedet. Damit will die Kommune vor allem Schulen sowie Kindergärten aus- und umbauen. Nun muss ein konkreter Zeit- und Prioritätenplan her, wann was gemacht wird.