„Das war eine superrunde Veranstaltung“, freut sich Mitorganisator Alfons-Julius Bruns am Sonntagnachmittag über den Verlauf. Das Wetter, die ausgezeichneten Bands und Stimmung im Publikum seien einfach klasse gewesen. „Rock am Schloss hat sich wieder als einzigartiges Familienfest bewährt“, zieht Bruns das positive Fazit.

Von Mitorganisator Benno Trütken als „absolute Lieblingsband“ seiner Tochter und „ein Höhepunkt“ angekündigt, beweist die Hamburger Indie-Pop-Band Tonbandgerät, dass sie nicht nur ihre textsicheren Fans begeistern kann. „Uns kennen hier wohl noch nicht so viele“, stellt Sänger Ole amüsiert fest. Dennoch schafft es die junge Band, ihr Publikum mit wunderschönen deutschen Texten in den Bann zu ziehen. Erst nach der vierten Zugabe lassen auch ihre neu dazugewonnenen Fans sie von der Bühne.

Den Auftakt macht am späten Nachmittag Unknown State. Für die vierköpfige Fürstenauer Schülerband ist es einer der ersten Auftritte. Mit englischsprachiger Hardrock-Musik stimmen die Jungs die ersten Besucher auf den weiteren Verlauf des Abends ein. Wie gekonnt man sein Publikum auch mit einem kurzfristigen Handicap begeistern kann, beweist die Osnabrücker Band Turbine Weststadt. Mit einem Paar Krücken ausgestattet, gibt Sänger Markus gemeinsam mit seinen drei Bandkollegen herrlich provokante und gleichzeitig amüsante Songs wie „Bettler und Gangster“ zum Besten. Die Jungs, die ihre Texte selber als „zornig-lässige Gossenlyrik“ bezeichnen, nehmen kein Blatt vor den Mund.

Zu Recht: Das Fürstenauer-Kultfestival zog nach Angaben der Organisatoren rund 1300 Zuschauer in den Schlosspark. „Darunter waren auch Grundschüler, die freien Eintritt hatten“, erklärt Bruns die vielen jungen Festivalbesucher, die ebenso wie ihre großen Geschwistern und Eltern den Auftritten der Bands entgegenfieberten.

Bei einem Mix aus irischer Folk-Musik und Punk bringt die siebenköpfige Münsteraner Band Mr. Irish Bastard den Schlosspark zum Jubeln und Tanzen. Die Gruppe heizt energiegeladen über die Bühne und beweist, dass auch Banjo- oder Tin-Whistle-Spieler richtige „Rampensäue“ sein können. Unglaublich witzig auch der Moment, als die Münsteraner ihr Publikum für eine spontane Polonaise begeistern können.

Um Mitternacht war es endlich so weit: Die Killerpilze stehen auf der Bühne. Die Jungs sind seit ihrem kommerziellen Durchbruch vor acht Jahren deutlich erwachsener geworden. Mit kräftigen Stimmen und einem rockigen Sound zeigt das Trio, unterstützt von Tourmusiker Benni, wie bühnensicher es sein Publikum begeistern kann. Auch ihre Fans sind älter geworden, und so singen, tanzen und jubeln Jugendliche wie auch Erwachsene den Headlinern von „Rock am Schloss“ zu.