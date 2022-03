Das Willkommensschild für die Flüchtlinge aus der Ukraine, hat Jürgen Apke aus Grafeld angefertigt - einer von vielen Helfern, die am Samstag die Unterkünfte im Fürsten Forest hergerichtet haben. FOTO: Jürgen Ackmann Georg Dobelmann bietet Hilfe an 100 ukrainische Flüchtlinge treffen am Sonntag in Fürstenau ein Von Jürgen Ackmann | 05.03.2022, 18:53 Uhr

Es ist eine logistische Herausforderung: Am Sonntag treffen 100 ukrainische Flüchtlinge im Freizeit- und Ferienpark Fürsten Forest in Fürstenau ein. Der Ankumer Unternehmer Georg Dobelmann hat Räume dort bereitgestellt und mit einem großen Team dafür gesorgt, dass den Flüchtlingen nichts an Dingen des alltäglichen Lebens fehlen wird.