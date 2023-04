Das Baugebiet „Südlich der Ostwier Straße“ in Freren ist inzwischen voll belegt - auf einem zurückgegebenem Grundstück wird in Kürze aber ein Spielplatz angelegt. Bauwilligen stehen im Ort aber weiter Grundstücke zur Verfügung. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Spielplatz statt Bauplatz Hier können Bauwillige in Freren derzeit noch bauen Von Carsten van Bevern | 14.04.2023, 17:50 Uhr

Die Zeiten, in denen neue Baugebiete praktisch über Nacht ausverkauft waren, sind auch in Freren wegen der gestiegenen Baupreise und höheren Bauzinsen vorbei. Dafür haben Bauherren jetzt die freie Wahl: Ländlich wohnen oder doch näher am Ortskern? Beides ist derzeit möglich.