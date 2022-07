„1.Die Kommunalverfassung weist die Aufgaben nach dem Niedersächsischen Brandschutzgesetz den Samtgemeinden zu. Vor diesem Hintergrund war das vom ehemaligen Bürgermeister Hubert Meiners sogar selbst in dem Bericht dargestellte Verhalten – mit welcher Absicht auch immer – zumindest fragwürdig.

„Durch Dritte informiert“

2.Wenn eine Ortsfeuerwehr ein Fahrzeug oder sonstige Ausstattungsgegenstände erhält, so ist das, ungeachtet der Finanzierung, ein Beschaffungsvorgang, der in der Samtgemeinde Freren mit dem Samtgemeindekommando abgestimmt wird. Dies ist Herrn Meiners in seiner langjährigen Funktion als stellvertretender Samtgemeindebürgermeister selbstredend bekannt gewesen. Daher wäre es seine Pflicht gewesen, die Samtgemeinde rechtzeitig von der Möglichkeit zur Übernahme des Fahrzeuges für die Ortsfeuerwehr Beesten zu unterrichten. Diese Verpflichtung hatte auch der Ortsbrandmeister. Leider wurde die Samtgemeinde erst – durch Dritte – informiert, nachdem die Entscheidung, das Fahrzeug an die Ortsfeuerwehr Beesten zu übergeben, bereits gefallen war. Ortsbrandmeister August Becke wurde daraufhin um Sachstandsmitteilung gebeten. Weder der Ortsbrandmeister noch der ehemalige Bürgermeister wurden in die Verwaltung zitiert. In der Folge wurden verwaltungsseitig sämtliche Gelegenheiten bis auf Kreisebene ausgeschöpft, um zu einer einigenden Lösung zu kommen. Eine Einigung auf Feuerwehrebene der Samtgemeinde konnte nicht erreicht werden. Somit war die Entscheidung im Samtgemeinderat in seiner letzten Sitzung zu treffen. Diese erfolgte unter Zurückstellung erheblicher Bedenken.

3.Die Samtgemeindeverwaltung hat sich in der Darstellung der Sach- und Rechtslage an die Politik stets auf fachlich fundierte Argumente gestützt. Da überrascht die Behauptung, dass die Samtgemeindeverwaltung mit ihrer Argumentation Schaden anrichtete, ebenso wie sie Feuerwehrfachkräfte diffamiert. Trotz kontroverser Diskussionen wurde die qualifizierte und engagierte ehrenamtliche Tätigkeit aller Mitglieder der Ortsfeuerwehren der Samtgemeinde Freren immer wieder und ausnahmslos hervorgehoben.“