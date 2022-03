Freuen sich über die Möglichkeiten der neuen Beschallungsanlage: Messingens „Stadionsprecher“ Alois Schmit und sein Sohn Arne, der sich um die Technik kümmert. FOTO: Carsten van Bevern Neue Beschallungsanlage Stadiondurchsagen in Messingen ab Sonntag ohne Rückkopplungen Von Carsten van Bevern | 24.03.2022, 12:52 Uhr

Am Sonntag tritt Adler Messingen in der Fußball-Kreisliga gegen Twist an. Auf die diesjährige Heimpremiere freut sich besonders Alois Schmit. Er ist seit zwei Jahren Stadionsprecher und muss sich am Wochenende erstmals nicht über Rückkopplungen ärgern.