Reichen die Stopp-Schilder nicht? Die Missachtung der Vorfahrt war an der Kreuzung von Messinger Straße und Kirchstraße in Freren meist die Unfallursache. FOTO: Carsten van Bevern Mutproben als Ursache? Viele Unfälle: Das sagt die Polizei zur Kreuzung in Freren Von Carsten van Bevern | 15.06.2022, 19:56 Uhr

Sechs Unfälle in fünf Jahren: Die Kreuzung Messinger Straße und Kirchstraße in Freren-Lohe entwickelt sich zumindest zum „gefühlten“ Unfallschwerpunkt. Zu den Unfallursachen kursieren in der Stadt Vermutungen.