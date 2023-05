Der Opel kam letztendlich in einem Zaun zum Stehen. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Auto fährt durch Maisfeld Fahrer bei Unfall in Messingen leicht verletzt Von Hermann Bojer | 30.05.2023, 22:47 Uhr

Aus bislang ungeklärter Ursache kam am Dienstagabend ein Autofahrer in Messingen von der Straße ab. Das Auto fuhr mehrere hundert Meter durch ein Maisfeld, ehe es in einem Zaun zum Stehen kam. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen davon.