Baugrundstücke sind in Beesten weiter stark nachgefragt: Im Baugebiet an der Bahnhofstraße läuft derzeit die Ersterschließung. Lediglich vier von 15 Grundstücken stehen noch zum Verkauf. Foto: Carsten van Bevern up-down up-down Neues Baugebiet in Planung Baugrundstücke sind in Beesten weiter stark nachgefragt Von Carsten van Bevern | 15.03.2023, 07:40 Uhr

Baugrundstücke sind in Beesten trotz deutlich gestiegener Zinsen weiter stark nachgefragt. Im aktuellen Baugebiet an der Bahnhofstraße sind nur noch vier von 15 Baugrundstücken verfügbar. Ein weiteres Baugebiet ist bereits in Planung.