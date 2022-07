Luisa Sperver zeigt bei Dr. Christian Prause wie der Delta Scan durchgeführt wird. Die Messung dauert zwei mal zwei Minuten. FOTO: Caroline Theiling up-down up-down Einzigartig im Emsland Orientierungslos nach OP? Krankenhaus Thuine will vor Delir schützen Von Caroline Theiling | 08.07.2022, 12:37 Uhr

Eine bevorstehende Operation macht vielen Menschen Angst. Insbesondere bei älteren Personen kann es in der Folge zu Verwirrtheitszuständen (Delir) kommen. Um das zu vermeiden, wendet das Elisabeth-Krankenhaus in Thuine eine neue Methode an.